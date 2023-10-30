30 октября, 10:18
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Причины беспорядков в Дагестане и большое совещание у Путина. Темы брифинга Пескова

Рамазан Рашидов/ ТАСС
© Рамазан Рашидов/ ТАСС

Причины беспорядков в аэропорту Махачкалы, предстоящее совещание у президента РФ Владимира Путина по следам этих событий и День народного единства стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О причинах событий в Дагестане

  • "Вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие".
  • На фоне кадров из сектора Газа "недоброжелателям очень легко" пользоваться ситуацией и провоцировать людей.

О планах президента

  • Путин работает в Кремле. Он "получал и получает подробные доклады о ситуации в Республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, главы республики".
  • На 19:00 мск намечено "большое, представительное совещание", на котором планируется обсудить "попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества". "Будет публичное выступление главы государства, дальше оно (совещание - прим. ТАСС) будет в закрытом режиме".
  • В мероприятии примут участие премьер-министр Михаил Мишустин и первый вице-премьер Андрей Белоусов, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров, руководители всех силовых ведомств.

О росте напряженности в мире

  • В Кремле солидарны с заявлением министра обороны РФ Сергея Шойгу, что провоцируемая Западом эскалация в мире грозит прямым военным столкновением с Россией.

О политике США

  • Рассуждения американского специалиста Джеффри Сакса о провале политики США нельзя считать сменой позиции Запада: "Это точка зрения этого экономиста, не более того".
  • Основой возможного урегулирования отношений США и России могут быть только предложения, выдвинутые Путиным еще до начала операции на Украине: "Никаких других предложений сейчас не существует".

О слухах про срочников в погранвойсках

  • В Кремле не комментируют утверждения военкора Александра Сладкова о якобы принятом решении направлять срочников в пограничные войска: "Это (утверждение военкора Александра Сладкова - прим. ТАСС) я оставляю без комментариев".

О праздновании Дня народного единства

  • События в аэропорту Махачкалы не повлияют на планы празднования Дня народного единства: "Это наш праздник, который мы будем отмечать".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияПалестино-израильский конфликтПесков, Дмитрий СергеевичДагестанВоенная операция на Украине
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