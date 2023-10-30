Причины беспорядков в Дагестане и большое совещание у Путина. Темы брифинга Пескова

Причины беспорядков в аэропорту Махачкалы, предстоящее совещание у президента РФ Владимира Путина по следам этих событий и День народного единства стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О причинах событий в Дагестане

"Вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие".

На фоне кадров из сектора Газа "недоброжелателям очень легко" пользоваться ситуацией и провоцировать людей.

О планах президента

Путин работает в Кремле. Он "получал и получает подробные доклады о ситуации в Республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, главы республики".

На 19:00 мск намечено "большое, представительное совещание", на котором планируется обсудить "попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества". "Будет публичное выступление главы государства, дальше оно (совещание - прим. ТАСС) будет в закрытом режиме".

В мероприятии примут участие премьер-министр Михаил Мишустин и первый вице-премьер Андрей Белоусов, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров, руководители всех силовых ведомств.

О росте напряженности в мире

В Кремле солидарны с заявлением министра обороны РФ Сергея Шойгу, что провоцируемая Западом эскалация в мире грозит прямым военным столкновением с Россией.

О политике США

Рассуждения американского специалиста Джеффри Сакса о провале политики США нельзя считать сменой позиции Запада: "Это точка зрения этого экономиста, не более того".

Основой возможного урегулирования отношений США и России могут быть только предложения, выдвинутые Путиным еще до начала операции на Украине: "Никаких других предложений сейчас не существует".

О слухах про срочников в погранвойсках

В Кремле не комментируют утверждения военкора Александра Сладкова о якобы принятом решении направлять срочников в пограничные войска: "Это (утверждение военкора Александра Сладкова - прим. ТАСС) я оставляю без комментариев".

О праздновании Дня народного единства