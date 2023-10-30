Причины беспорядков в Дагестане и большое совещание у Путина. Темы брифинга Пескова

Причины беспорядков в аэропорту Махачкалы, предстоящее совещание у президента РФ Владимира Путина по следам этих событий и День народного единства стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О причинах событий в Дагестане
- "Вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие".
- На фоне кадров из сектора Газа "недоброжелателям очень легко" пользоваться ситуацией и провоцировать людей.
О планах президента
- Путин работает в Кремле. Он "получал и получает подробные доклады о ситуации в Республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, главы республики".
- На 19:00 мск намечено "большое, представительное совещание", на котором планируется обсудить "попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества". "Будет публичное выступление главы государства, дальше оно (совещание - прим. ТАСС) будет в закрытом режиме".
- В мероприятии примут участие премьер-министр Михаил Мишустин и первый вице-премьер Андрей Белоусов, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров, руководители всех силовых ведомств.
О росте напряженности в мире
- В Кремле солидарны с заявлением министра обороны РФ Сергея Шойгу, что провоцируемая Западом эскалация в мире грозит прямым военным столкновением с Россией.
О политике США
- Рассуждения американского специалиста Джеффри Сакса о провале политики США нельзя считать сменой позиции Запада: "Это точка зрения этого экономиста, не более того".
- Основой возможного урегулирования отношений США и России могут быть только предложения, выдвинутые Путиным еще до начала операции на Украине: "Никаких других предложений сейчас не существует".
О слухах про срочников в погранвойсках
- В Кремле не комментируют утверждения военкора Александра Сладкова о якобы принятом решении направлять срочников в пограничные войска: "Это (утверждение военкора Александра Сладкова - прим. ТАСС) я оставляю без комментариев".
О праздновании Дня народного единства
- События в аэропорту Махачкалы не повлияют на планы празднования Дня народного единства: "Это наш праздник, который мы будем отмечать".