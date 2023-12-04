Планы Путина, книга Назарбаева и украинская "бездонная бочка". Темы брифинга Пескова

График президента РФ Владимира Путина, планы Евросоюза выделить Украине €50 млрд и нарушение американским кораблем суверенитета Китая стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств: "Как правило, на таких церемониях президент выступает с обзорной речью по внешнеполитическим вопросам".
- Также президент наградит волонтера года в рамках международной премии "Мы вместе" и посетит выставку "Россия" на ВДНХ.
- Вечером российский лидер по видеосвязи примет участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
- На этой неделе у Путина планируются международные контакты. Кремль своевременно проинформирует о них.
О книге Назарбаева
- Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал свою книгу Путину, ее передадут российскому лидеру. "Это такой авторский экземпляр".
О европейской помощи Киеву
- Что касается публикации Financial Times о разногласиях в ЕС относительно €50 млрд помощи Украине, "наверное, это, скорее, вопрос самих европейцев": "Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской".
- "Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться, наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения".
Об инциденте с американским кораблем
- Относительно заявлений Китая о нарушении его суверенитета американским кораблей в Кремле напоминают, что против любых провокаций: "В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности".