4 декабря, 09:01
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Планы Путина, книга Назарбаева и украинская "бездонная бочка". Темы брифинга Пескова

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

График президента РФ Владимира Путина, планы Евросоюза выделить Украине €50 млрд и нарушение американским кораблем суверенитета Китая стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств: "Как правило, на таких церемониях президент выступает с обзорной речью по внешнеполитическим вопросам".
  • Также президент наградит волонтера года в рамках международной премии "Мы вместе" и посетит выставку "Россия" на ВДНХ.
  • Вечером российский лидер по видеосвязи примет участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
  • На этой неделе у Путина планируются международные контакты. Кремль своевременно проинформирует о них.

О книге Назарбаева

  • Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал свою книгу Путину, ее передадут российскому лидеру. "Это такой авторский экземпляр".

О европейской помощи Киеву

  • Что касается публикации Financial Times о разногласиях в ЕС относительно €50 млрд помощи Украине, "наверное, это, скорее, вопрос самих европейцев": "Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской".
  • "Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться, наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения".

Об инциденте с американским кораблем

  • Относительно заявлений Китая о нарушении его суверенитета американским кораблей в Кремле напоминают, что против любых провокаций: "В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности".
 
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