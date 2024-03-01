На Колыме жители отдаленных населенных пунктов проголосовали на выборах президента РФ

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Жители отдаленных населенных пунктов Северо-Эвенского района Магаданской области, в том числе села Гижига, одного из старейших в регионе, которое находится в 580 км к северо-востоку от Магадана, досрочно проголосовали на выборах президента РФ. В голосовании участвовали все, кто был в селах, сообщила ТАСС председатель Северо-Эвенской избирательной комиссии Таисия Пивень.

"Все, кто находился в населенных пунктах, стопроцентно проголосовали", - подчеркнула председатель территориального избиркома. Она добавила, что многие жители, которые прописаны в населенных пунктах, фактически проживают в других городах. Те, кто переехал в Северо-Эвенск, Магадан и другие населенные пункты, проголосуют по месту жительства.

Село Гижига - одно из старейших поселений на северо-востоке России, основанное в 1752 году. В селе живут менее 100 человек, в основном - представители коренных малочисленных народов.

Досрочное голосование на Колыме

Председатель избирательной комиссии региона Николай Жуков рассказал ТАСС, что в дни досрочного голосования члены участковых комиссий посетят более 100 объектов. Среди них - отдаленные маяки, гидрометеостанции, оленеводческие бригады, рудники и прииски.

"Уже проголосовали жители отдаленных сел Северо-Эвенского муниципального округа - это Тополовка, Гижига, Гарманда, Верхний Парень. Добираться туда непросто - прилетает вертолет, иногда суда на воздушной подушке. Однако добрались, все жители отдали свои голоса", - подчеркнул Жуков.

В вышеуказанных селах официально проживает от 50 до 100 человек - фактическое число населения еще меньше. Однако сотрудники избиркомов обеспечивают возможность голосования для всех жителей края, включая самые отдаленные и малонаселенные точки.

Ранее Жуков уточнял, что для работников более 30 рудников и карьеров, 14 крупных дорожных инстанций, 11 гидрометеостанций, 4 маяков и Усть-Среднеканской ГЭС организуют досрочное голосование с выездом членов избирательных комиссий. Всего принять участие в досрочном голосовании смогут около 15 тыс. жителей труднодоступных и отдаленных территорий области. Досрочное голосование в регионе началось 25 февраля и продлится до 14 марта.

О выборах президента РФ в 2024 году

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