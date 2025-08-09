Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что "Аляска отражает эти связи и делает США арктической страной"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал информацию о предстоящей встрече президентов РФ и США на Аляске и призвал страны развивать сотрудничество в Арктике и за ее пределами.

"Рожденная как Русская Америка - православные корни, форты, пушной промысел - Аляска отражает эти связи и делает США арктической страной. Давайте сотрудничать в области окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за ее пределами", - написал Дмитриев в X.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой на Аляске 15 августа. Соответствующую публикацию американский президент разместил в Truth Social. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил время и место проведения саммита. Это будет первая очная встреча российского и американского лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.