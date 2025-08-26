Критика со стороны Украины в адрес американского режиссера за участие в киносмотре демонстрирует, что Россия не изолирована, считает Кирилл Дмитриев

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Критика со стороны Украины в адрес американского режиссера Вуди Аллена за участие в Московской международной неделе кино демонстрирует, что Россия не изолирована, считает спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Во время сессии кинорежиссер признался, что ему нравится русское кино и, если ему предложат снять фильм в РФ, он сядет и начнет думать над сценарием картины о том, "как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге".

"Попытка отменить Вуди Аллена из-за видеозвонка на Московской международной неделе кино упускает суть: Россия не изолирована, и искусство должно строить мосты, а не сжигать их", - написал Дмитриев в X.

В понедельник МИД Украины выступил с осуждением участия Аллена в Московской международной неделе кино. Кроме того, в Национальном театре им. М. Заньковецкой во Львове был отменен показ мюзикла режиссера "Пули над Бродвеем". Аллен также был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".