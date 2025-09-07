Патрушев: подрыв "Северных потоков" стал прологом роста напряженности на Балтике

Запад превратил Балтику в арену необъявленной гибридной войны, подчеркнул помощник президента РФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Диверсии на "Северных потоках" предшествовали новому витку напряженности на балтийском направлении. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев газете "Коммерсантъ", комментируя ситуацию с расследованием терактов на газопроводах.

"Известно, что диверсии на "Северных потоках" стали лишь прологом к новому и беспрецедентному в современной истории витку напряженности на балтийском направлении", - указал Патрушев.

Странные происшествия с подводной инфраструктурой и судами РФ указывают на то, что Запад превратил Балтику в арену необъявленной гибридной войны, подчеркнул он.

Ранее следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году, сообщила газета Die Zeit. Выданы ордера на арест шести украинских граждан. Седьмой подозреваемый погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на парусной яхте "Андромеда".