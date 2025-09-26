Слуцкий: cледствие в Европе по подрыву "Северных потоков" похоже на фарс

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, версии с дайверами-любителями выглядят неубедительно

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следственные действия по подрыву газопроводов "Северный поток" больше похожи на фарс, версии выглядят неубедительно. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий по случаю годовщины этой диверсии.

"Три года прошли после подрыва газопроводов "Северный поток". Реальные виновные до сих пор не найдены. Следственные действия больше похожи на фарс: версии с дайверами-любителями выглядят, мягко говоря, неубедительно", - сказал Слуцкий ТАСС.

Он добавил, что "варварский межгосударственный теракт" нанес масштабный экономический и экологический ущерб. При этом, отметил депутат, западные страны проявляют "полное отсутствие заинтересованности в объективном расследовании", что говорит о геополитической подоплеке диверсии, учитывая антироссийские санкции и искусственное навязывание европейским потребителям отказа от российских энергоносителей.

По словам Слуцкого, Россия выступала и выступает за проведение полноценного международного расследования диверсии. "Должны быть названы и привлечены к ответственности не только исполнители, но и заказчики теракта. И уклонение от запросов РФ о правовой помощи в этом случае - прямое укрывательство преступников со стороны коллективного Запада", - подчеркнул он.

О подрывах "Северных потоков"

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

27 августа 2025 года телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Die Zeit и Süddeutsche Zeitung сообщил, что некоторые члены экипажа яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась при подрыве "Северных потоков", "имели явные связи" с украинскими спецслужбами или военными. 21 августа стало известно о задержании в Италии по подозрению в причастности к подрывам гражданина Украины Сергея К. По данным СМИ, у следователей есть доказательства того, что он был сотрудником украинской службы внутренней разведки.

По сведениям Die Zeit, следователи ФРГ, вероятно, установили личность всех диверсантов. Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, возможно, погиб во время боевых действий на востоке Украины в декабре 2024 года. По данным федеральной прокуратуры, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли на "Андромеде" из Ростока к месту преступления в Балтийском море.