Дмитриев назвал Уиткоффа ключевой движущей силой плана Трампа по сектору Газа

Традиционные СМИ во главе с The New York Times пытались подорвать работу спецпосланника президента США, заявил спецпредставитель российского лидера

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф © Chip Somodevilla/ Getty Images

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф был ключевой движущей силой плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газе, такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Спецпосланник президента Трампа Стивен Уиткофф был ключевой движущей силой мирного плана Трампа по Газе, призванного обеспечить прочный мир на Ближнем Востоке. Традиционные СМИ во главе с NYT (The New York Times - прим. ТАСС) пытались подорвать работу Уиткоффа, тем самым подорвав сам мир", - написал он в X на английском языке.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом.

В свою очередь ХАМАС выразил готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. ХАМАС сообщил, что готов "немедленно перейти к переговорам через посредников, чтобы обсудить данный вопрос". Движение также подтвердило, что "готово передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов", в свете того, что все палестинские фракции "пришли к консенсусу" относительно необходимости его формирования. В то же время в ХАМАС указали, что "остальные пункты плана Трампа касательно будущего Газы должны обсуждаться всеми палестинцами". Движение полагает, что для этого будет необходим общенациональный диалог, и отмечает, что готово "принять в нем участие".