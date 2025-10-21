Азаров рассчитывает на позитивный результат саммита РФ и США в Будапеште

У американского лидера Дональда Трампа есть настроенность на продолжение мирного процесса, считает бывший украинский премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

Николай Азаров © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров в беседе с ТАСС заявил, что есть основания рассчитывать на позитивный результат саммита России и США в Будапеште.

Читайте также

Возможность обменов землей и планы на саммит в Будапеште. Темы брифинга Пескова

По его словам, недавняя встреча американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне говорит о том, что у президента США есть настроенность на продолжение мирного процесса. "Ведь если нет такой настроенности, зачем встречаться? Встреча без результатов - одинаковый минус и для Трампа, и для [президента России Владимира] Путина. То есть настроенность есть с обеих сторон. Исходя из таких абсолютно логических соображений можно предположить, что какой-то позитивный результат все-таки будет достигнут", - сказал Азаров. Он также выразил надежду на то, что получится возродить дух российско-американского саммита на Аляске, который состоялся в августе.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров, которая может быть организована в этом городе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту.