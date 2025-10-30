Захарова: киевский режим прикрывает свои преступления запретом доступа СМИ

Представитель МИД Украины Георгий Тихий ранее заявил, что поездки журналистов в районы блокирования ВСУ в Купянске станут "нарушением законодательства"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Преступный киевский режим прикрывает свои преступления, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала информацию о том, что в Киеве угрожают иностранным СМИ, которые согласятся поехать в районы блокирования ВСУ в Купянске Харьковской области и Красноармейске (украинское название - Покровск) на территории ДНР. По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, такие поездки станут "нарушением украинского законодательства".

"Преступный режим напридумывал преступных законов, которыми прикрывает свои преступления", - отметила представитель российского дипведомства.

О допуске иностранных СМИ

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ не против допустить иностранные СМИ, в том числе украинские, в зону окружения противника и готовы прекратить бои в зоне присутствия этой группы журналистов, чтобы они могли зайти в населенные пункты Купянск и Красноармейск, ознакомиться с обстановкой, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. 30 октября Минобороны РФ подтвердило получение приказа обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. ВС РФ готовы прекратить боевые действия на 5-6 часов и обеспечить коридоры для СМИ, сообщили в ведомстве.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что на купянском направлении в окружении находятся до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении - 5,5 тыс. Путин в связи с этим дал поручение обеспечить все необходимые условия для сдачи украинских военнослужащих в плен, чтобы минимизировать жертвы.

Как отмечала в беседе с ТАСС зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова, предложение иностранным СМИ посетить окруженных военнослужащих ВСУ нацелено на прозрачное освещение ситуации на фронте и поможет избежать провокаций и инсценировок, подобных провокации в Буче.