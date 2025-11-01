Песков прокомментировал статью WP о просьбе Венесуэлы помощи у России

Москву и Каракас связывают различные договорные обязательства, отметил пресс-секретарь президента

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Москва осуществляет контакты с Каракасом. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что страны связывают различные договорные обязательства.

Читайте также

Рванет или будет "пшик": как далеко зайдет Трамп в антивенесуэльском раже

"В данном случае у нас действительно осуществляются контакты с нашими друзьями из Венесуэлы. У нас есть различные договорные обязательства", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, действительно ли, как утверждает газета The Washington Post (WP), венесуэльский лидер Николас Мадуро направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой о поставках ракет, радаров и самолетов.

Госдума 21 октября ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, ратификация очень важна в условиях беспрецедентного силового, в том числе прямого военного давления на Венесуэлу со стороны США.

Письмо Мадуро

The Washington Post вышла с публикацией о том, что Венесуэла обратилась за содействием к России, Китаю и Ирану в связи с военным давлением со стороны Соединенных Штатов. По информации издания, Мадуро направил послание Путину, в котором перечислены конкретные запросы. Этот документ якобы был передан российскому руководству министром транспорта Венесуэлы Рамоном Веласкесом в ходе визита в Москву ранее в октябре. Мадуро, в частности, будто бы просит Россию помочь с укреплением систем противовоздушной обороны Венесуэлы, ремонтом закупленной ранее Каракасом у Москвы авиационной техники и приобретением ракетного вооружения. Еще одно послание такого же рода, по сведениям WP, Веласкес должен был передать первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

Как пишет газета, Китай Венесуэла запросила о "расширенном военном сотрудничестве", в том числе об ускорении темпов производства некоторых систем радиолокационного слежения. Из Ирана же, в соответствии с приведенными в публикации данными, Веласкес недавно координировал поставку в Венесуэлу военной техники, включая беспилотные летательные аппараты.

Противостояние Венесуэлы и США

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под этим предлогом США перебросили в регион Карибского моря крупные силы.

Как ранее сообщила газета The New York Times, президент США Дональд Трамп отдал 7 октября распоряжение прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования напряженности с Венесуэлой. Он также санкционировал начало подрывных операций ЦРУ США в Венесуэле. Трамп публично признал 15 октября, что разрешил ЦРУ проведение тайных операций в Венесуэле. Однако он отказался ответить на вопрос о том, разрешил ли ЦРУ предпринимать попытки убить Мадуро. Венесуэльский лидер при этом неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.

Как информировала газета The Miami Herald, администрация США приняла решение атаковать военные объекты на территории Венесуэлы. По сведениям издания, эти удары могут быть нанесены в ближайшие дни или даже часы. Трамп отрицал в беседе с журналистами, что рассматривает возможность нанесения ударов по Венесуэле или принял решение на этот счет.