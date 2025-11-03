Путин вручит в Кремле премии за вклад в укрепление единства нации 4 ноября
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации, Управделами и ФСО организовать церемонию вручения премий за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград РФ. Она пройдет 4 ноября, в День народного единства, в Кремле.
"Провести 4 ноября 2025 года в Московском Кремле церемонию вручения премий президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград РФ", - говорится в распоряжении главы государства.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, Путин лично вручит эти премии и награды в Екатерининском зале.
Ранее глава государства своим указом присудил премии заместителю директора ООО "Открытия" Анне Габдуллиной и ученому секретарю архитектурно-этнографического музея-заповедника "Лудорвай" Павлу Орлову.