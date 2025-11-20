Статья

Обвинения против Пушкина в Молдавии, дезертирство ВСУ и "афера" Киева. Брифинг МИД

Российская сторона рассматривает закрытие Польшей генконсульства в Гданьске как проявление политики разрушения двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат указала на причастность НАТО к подготовке кибератак, осуществляемых Украиной против России, а также отметила некомпетентность молдавских властей с их абсурдными обвинениями в адрес поэта Александра Пушкина.

ТАСС собрал ключевые заявления официального представителя МИД.

График МИД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 ноября планирует принять участие в заседании СМИД ОДКБ в Бишкеке.

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков посетит Москву с рабочим визитом 24-25 ноября для участия в ежегодном совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств двух стран.

О западной помощи Киеву

Договоренности Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона о поставках военной помощи Украине напоминают мошенничество: "Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории".

Назвать западную "помощь" Киеву "выгодной сделкой по сравнению с ценой победы России", как это сделала верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, способно "только чудовище": "Что это за сделка? По убийству граждан Украины?".

Военные и хакеры Украины проходят в центре НАТО по кибербезопасности в Таллине "специальную подготовку, обучаются работе с инструментами проведения вредоносных операций в российском киберпространстве": "Это лишнее свидетельство глубокой и непосредственной причастности НАТО к проводимым киевским режимом компьютерным атакам против нашей страны, которые вряд ли удалить бы, и вообще вряд ли были бы возможны к осуществлению без помощи западных кураторов".

О дезертирстве в ВСУ

Киевский режим готовит снижение призывного возраста: "Не секрет, что взамен [на военную помощь] от Зеленского эти самые его западные спонсоры требуют усилить мобилизацию на Украине, прежде всего за счет, конечно, понижения призывного возраста".

Темпы дезертирства из вооруженных сил Украины с 2022 года вырос "почти в 44 раза": "С 3687 человек в 2022 году до 161461 человека в 2025 году. Еще раз. Это показатели роста дезертирства из ВСУ. Вот так бегут граждане Украины с передовых позиций".

Украинцев отправляют на фронт только ради "набивания карманов тем (Зеленский и его приближенные - прим. ТАСС), кто является инструментом в руках Запада".

О политики Запада против России

Россия рассматривает закрытие Польшей генконсульства в Гданьске как "проявление целенаправленной политики на разрушение двусторонних отношений на фоне господствующей в Польше пещерной русофобии".

Некомпетентность молдавских властей становится все очевиднее, их малоадекватное поведение напоминает сюжеты из "Ералаша": "Договорились до того, что обвинили Пушкина Александра Сергеевича, того самого нашего великого поэта, в насаждении отношений с элементами нетрадиционной ориентации в Бессарабии. <…> Нет, Пушкин у них во всем виноват, ну просто "Ералаш", правда".

Высказывания молдавских властей уже не просто русофобия, а "это уже мания, это уже шизофрения": "Подобные заявления только подтверждают общее правило - русофобия и отказ от русской культуры ведут к утрате адекватности, здравого смысла и к болезненности".

О запрете Еревана на въезд военкору Селезневу

Россия запросила у Армении информацию о причинах отказа во въезде российскому военному корреспонденту Дмитрию Селезневу: "Надеемся, что оно не связано с журналистской деятельностью Селезнева, потому что это не вписывалось бы в продвигаемый властями Армении образ республики как правового демократического государства".

О диалоге с Токио