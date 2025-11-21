Путин обсудил с Совбезом председательство РФ в ОДКБ и борьбу с неоколониализмом

По обоим вопросам российский лидер ожидает выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить приоритеты председательства России в ОДКБ в будущем году, а также борьбу с неоколониализмом. По обоим вопросам российский лидер ожидает выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Уважаемые коллеги, добрый вечер! У нас сегодня два вопроса важных: о приоритетах российского председательства в ОДКБ в 2026 году и о стратегии действий Российской Федерации по борьбе с практиками неоколониализма, - обратил внимание глава государства. - И по первому, и по второму вопросу предлагается выступать министру иностранных дел. Можем начинать".