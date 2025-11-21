Песков рассказал, планируется ли разговор Путина и Трампа о плане США по Украине
Редакция сайта ТАСС
21 ноября, 23:06
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Необходимость разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, равно как и сам уровень контактов по предложенному Вашингтоном плану украинского урегулирования, только предстоит определить. Это заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о готовности к предметному обсуждению предлагаемого США плана украинского урегулирования из 28 пунктов. Глава государства при этом не уточнял, на каком уровне планируются контакты по этому вопросу и есть ли необходимость его личной беседы с американским лидером.
"Это все предстоит определить", - отметил Песков.