Песков рассказал, планируется ли разговор Путина и Трампа о плане США по Украине

Уровень контактов Москвы и Вашингтона по этому вопросу еще предстоит определить, сообщил пресс-секретарь президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Необходимость разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, равно как и сам уровень контактов по предложенному Вашингтоном плану украинского урегулирования, только предстоит определить. Это заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о готовности к предметному обсуждению предлагаемого США плана украинского урегулирования из 28 пунктов. Глава государства при этом не уточнял, на каком уровне планируются контакты по этому вопросу и есть ли необходимость его личной беседы с американским лидером.

"Это все предстоит определить", - отметил Песков.