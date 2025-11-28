Песков: США передали России оформленные в Женеве параметры мирного плана

Их обсудят на следующей неделе, отметил пресс-секретарь президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вашингтон направил Москве параметры своего мирного плана по Украине, скорректированные по итогам американо-украинских консультаций в Женеве.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Основные параметры были переданы - и на следующей неделе будет в Москве разговор", - отметил он.

23 ноября США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членства в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин указывал, что американский план может лечь в основу украинского урегулирования.