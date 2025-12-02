Дмитриев назвал 2 декабря важным для мира

Президент России Владимир Путин встретится во вторник со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал 2 декабря важным для мира.

"Важный день для мира: команда, которая разработала мирное соглашение президента [США Дональда] Трампа по Газе, будет находиться в Москве, чтобы продвигать мирную повестку Трампа на Украине", - написал Дмитриев в Х.

Президент России Владимир Путин встретится 2 декабря со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Ключевая тема - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча состоится во второй половине дня. Открытыми для СМИ будут первые кадры беседы.