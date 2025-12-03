Россия требует осуждения атак на суда в экономической зоне Турции

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин считает, что эти нападения не повлияют на посреднический потенциал Анкары

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Москва требует осуждения террористических атак на суда в исключительной экономической зоне Турции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью RTVI.

"Эти проявления, нападения на суда в турецкой экономической зоне являются, естественно, неприемлемыми, и мы оцениваем это как террористические нападения, и, естественно, они подлежат осуждению", - указал замминистра.

"Мне трудно говорить о том, как это повлияет на позицию других стран, в частности, Турции, с которой у нас хорошие, добрые отношения. Я не думаю, что это уменьшит или как-то изменит потенциал посредничества, который существует у Турции, который мы высоко ценим, - отсюда и тот факт, что именно последние три раунда переговоров прошли в Стамбуле", - добавил Вершинин.

По словам замглавы МИД РФ, речь идет о тех атаках, которые киевский режим проводил в течение последних лет против гражданских объектов. "Это и мост между Крымом и югом России, это и другие нападения на гражданские инфраструктурные объекты. Это, конечно, абсолютно недопустимо и требует осуждения. Я думаю, такое осуждение, естественно, последует. Что касается технических деталей этого дела, то, конечно, сейчас разбираются. Но понятно, что нападения на гражданские суда, угрозы жизни для моряков разных стран, в том числе и россиян, недопустимы и требуют осуждения", - подчеркнул Вершинин.

Высокопоставленный дипломат указал, что Москва ценит посреднический потенциал турецких партнеров. "Собственно говоря, они уже выразили большую обеспокоенность тем, что случилось в их экономической зоне, и я думаю, что это совершенно справедливые чувства обеспокоенности. Естественно, мы за то, чтобы было найдено какое-то решение, и мы за то, чтобы не поступало оружие в зону конфликта, потому что это для нас является дестабилизирующим фактором. Фактором, который, конечно, не идет на пользу тем усилиям, которые сейчас осуществляются для того, чтобы найти решение с учетом первопричин конфликта", - заключил он.

Об атаках на танкеры

2 декабря произошла атака с использованием БПЛА на российское судно Midvolga 2 в Черном море, которое следовало с грузом растительного масла в Грузию. В результате есть незначительные повреждения надстройки судна, никто не пострадал. Нападение произошло в 80 морских милях от побережья Турции, судно благополучно дошло до турецкого порта Синоп.

28 ноября танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, подали сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в западной части Черного моря. На Kairos началось возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 1 декабря после заседания кабинета министров, что атаки на танкеры, совершенные в исключительной экономической зоне республики, свидетельствуют о тревожном обострении украинского конфликта и их невозможно оправдать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары по танкерам терактами. Она отметила, что спецслужбы киевского режима фактически заявили о своей причастности к указанным атакам, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных терактов.