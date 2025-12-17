МИД РФ: Москва ценит готовность Будапешта стать площадкой саммита Россия - США

Саммит состоится, "когда для этого созреют необходимые условия", отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства Дмитрий Любинский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российская сторона ценит готовность Будапешта стать площадкой для возможного саммита между Россией и США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский "Известиям".

Читайте также

Два раунда по срыву мира на Украине, или Как Европа пытается избежать ответа за кризис

"Ценим готовность Будапешта стать площадкой для возможного российско-американского саммита, когда для этого созреют необходимые условия. Думаю, заявления на этот счет лидеров России и США не оставляют каких-либо сомнений", - сказал он.

Переговоры по Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

8 декабря Владимир Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный во время его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.