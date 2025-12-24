ЦИК передал мандат экс-депутата Вороновского представителю ОНФ Горюханову

Госдума в начале декабря приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Анатолия Вороновского

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. ЦИК РФ на заседании принял решение передать освободившийся думский мандат депутата Госдумы Анатолия Вороновского замначальнику управления общественных расследований в социально-экономической сфере Народного фронта Валерию Горюханову.

В начале декабря Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Вороновского ("Единая Россия"). Затем Басманный суд Москвы арестовал экс-депутата по обвинению в получении особо крупной взятки. Позже генеральный совет "Единой России" принял решение предложить ЦИК передать освободившийся мандат Горюханову.

"Решение принято", - заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Затем ЦИК зарегистрировал Горюханова депутатом Госдумы

Как сказали ТАСС в Народном фронте, Горюханов занимался общественным контролем школьного питания, проводил проверки эффективности бюджетных трат, курировал вопросы народного контроля, выступал организатором масштабных антикоррупционных форумов. В качестве депутата законодательного собрания Краснодарского края занимался развитием Кубани. В 2025 году Горюханов стал финалистом проекта "Лидеры России. Политика".