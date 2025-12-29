Депутат Барбашов назвал атаку БПЛА на резиденцию Путина провокацией

По словам парламентария Херсонской областной думы, беспилотники запустили еще до встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 30 декабря. /ТАСС/. Атака украинских беспилотников на госрезиденцию президента РФ является провокацией и сводит к нулю возможность прямых переговоров между Киевом и Москвой, поскольку эти БПЛА были запущены до начала встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом ТАСС заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

"Беспилотникам, запущенным из Украины, потребовалось как минимум 12-14 часов для того, чтобы достичь резиденции президента РФ в Новгородской области. Это значит, что выпущены они были до начала встречи президента США с главой киевского режима в Мар-а-Лаго. Эта наглая провокация дополняет позицию Киева на переговорах с отстаиванием пунктов в предполагаемых соглашениях, заведомо неприемлемых для России. По приказу европейских, в первую очередь британских манипуляторов, киевские власти имитируют перед Трампом стремление к окончанию конфликта на Украине переговорным путем. Однако и их позиция, и сопутствующие действия делают и сами прямые переговоры между руководством России и Украины, и заключение мирного соглашения - минимально возможными", - подчеркнул он.

Собеседник агентства добавил, что ответом на атаку госрезиденции президента РФ должно стать планомерное уничтожение военных возможностей Украины. "Ответ на попытку нанесения удара по резиденции президента РФ должен быть максимально болезненным для военной и промышленной инфраструктуры Украины. На данный момент не просматривается иного пути завершения конфликта, кроме уничтожения возможностей противника к его продолжению. Речь должна идти не об "ударах возмездия", а о планомерном, продуманном обнулении военных возможностей Украины как орудия, нацеленного Европой против России", - сказал он.

Барбашов также напомнил, что Киев и Запад уже пытался сорвать мирный процесс во время предшествующих раундов американо-российско-украинских контактов.

"Украинские вооруженные формирования наносили массированные удары по критической нефтегазовой и транспортной инфраструктуре РФ, атаковали корабли с российской нефтью. В том числе с использованием европейского вооружения, требующего участия в применении специалистов НАТО. Европейские покровители киевского режима делают ставку на продолжение военных действий с целью истощения ресурсов России, так как Европа вложилась в этот конфликт на все свое будущее", - отметил депутат.

28 декабря Трамп принял Зеленского в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Как сообщил глава Белого дома на совместной пресс-конференции по завершении этих переговоров, стороны достигли 95% согласия по ключевым вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине.

Атака на резиденцию президента РФ

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Он также подчеркнул, что атака была совершена "в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта".