Медведев заявил, что уничтожать бандеровцев надо где бы они ни были

Возмездие за теракт в Херсонской области должно затронуть и исполнителей, и их разнообразных командиров, подчеркнул зампред Совбеза России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Бандеровцы должны уничтожаться на Украине, в Европе и где бы они ни находились. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать удар беспилотников ВСУ по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах.

Он отметил, что возмездие за этот теракт должно затронуть и исполнителей, и их разнообразных командиров.

"Хватит церемониться", - сказал Медведев.

"Бандеровских ублюдков надо резать, как больных свиней. Где бы они ни находились: на смердящей Украине, в Европе или на морских курортах. Как сказал в своем великом стихотворении Константин Симонов: "Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!" - подчеркнул Медведев.

Он также заявил, что возмездие за это преступление будет неминуемым и скорым в ходе наступления ВС РФ.