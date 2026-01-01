Медведев заявил, что уничтожать бандеровцев надо где бы они ни были
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Бандеровцы должны уничтожаться на Украине, в Европе и где бы они ни находились. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать удар беспилотников ВСУ по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах.
Он отметил, что возмездие за этот теракт должно затронуть и исполнителей, и их разнообразных командиров.
"Хватит церемониться", - сказал Медведев.
"Бандеровских ублюдков надо резать, как больных свиней. Где бы они ни находились: на смердящей Украине, в Европе или на морских курортах. Как сказал в своем великом стихотворении Константин Симонов: "Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!" - подчеркнул Медведев.
Он также заявил, что возмездие за это преступление будет неминуемым и скорым в ходе наступления ВС РФ.