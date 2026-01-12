ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Медведев отметил, что "был прав" по поводу быстрых планов США на Гренландию

Зампред Совбеза России прокомментировал внесение в Конгресс законопроект об аннексии острова
Редакция сайта ТАСС
21:00

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "был прав" по поводу оперативных планов США по захвату Гренландии.

Читайте также

Не продается: как США больше века пытаются заполучить Гренландию

"Я был прав: законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата" США только что внесли в американский Конгресс. По данным Fox New, его внес конгрессмен-республиканец Рэнди Файн", - написал замглавы Совбеза РФ в дополнении к своему вечернему посту в Max, который был посвящен ситуации вокруг притязаний Вашингтона на этот остров.

Ранее Медведев в ироничном ключе "посоветовал" президенту США Дональду Трампу "торопиться" с захватом Гренландии, пока она не решила организовать референдум о присоединении к России.

Ситуация вокруг Гренландии

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами в случае отказа. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. 

Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАДанияТрамп, Дональд