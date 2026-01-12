Медведев отметил, что "был прав" по поводу быстрых планов США на Гренландию

Зампред Совбеза России прокомментировал внесение в Конгресс законопроект об аннексии острова

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "был прав" по поводу оперативных планов США по захвату Гренландии.

"Я был прав: законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата" США только что внесли в американский Конгресс. По данным Fox New, его внес конгрессмен-республиканец Рэнди Файн", - написал замглавы Совбеза РФ в дополнении к своему вечернему посту в Max, который был посвящен ситуации вокруг притязаний Вашингтона на этот остров.

Ранее Медведев в ироничном ключе "посоветовал" президенту США Дональду Трампу "торопиться" с захватом Гренландии, пока она не решила организовать референдум о присоединении к России.

Ситуация вокруг Гренландии

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами в случае отказа. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.