Разоблачение агента спецслужб Британии в Москве. МИД РФ заявил протест

Гарет Самьюэль Дэвис работал в должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в столице

Редакция сайта ТАСС

Гарет Самьюэль Дэвис © ЦОС ФСБ/ ТАСС

Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия была вызвана в МИД РФ, ей был заявлен решительный протест из-за деятельности британского сотрудника спецслужб под прикрытием.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в свою очередь сообщили о высылке из России сотрудника спецслужб Британии, работавшего в посольстве под прикрытием.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Разоблачения ФСБ

Сотрудник спецслужб Британии Гарет Самьюэль Дэвис, работавший под прикрытием в посольстве, лишен аккредитации в РФ, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Дэвис работал в должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве.

Он должен покинуть РФ в двухнедельный срок.

Реакция МИД РФ