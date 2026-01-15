ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Разоблачение агента спецслужб Британии в Москве. МИД РФ заявил протест

Гарет Самьюэль Дэвис работал в должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в столице
07:50

Гарет Самьюэль Дэвис

© ЦОС ФСБ/ ТАСС

Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия была вызвана в МИД РФ, ей был заявлен решительный протест из-за деятельности британского сотрудника спецслужб под прикрытием.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в свою очередь сообщили о высылке из России сотрудника спецслужб Британии, работавшего в посольстве под прикрытием.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Разоблачения ФСБ

  • Сотрудник спецслужб Британии Гарет Самьюэль Дэвис, работавший под прикрытием в посольстве, лишен аккредитации в РФ, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
  • Дэвис работал в должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве.
  • Он должен покинуть РФ в двухнедельный срок.

Реакция МИД РФ

  • Долакия пробыла в министерстве порядка 15 минут, передает корреспондент ТАСС. Причины вызова не назывались.
  • Дипломат в ходе визита не дала комментариев журналистам.
  • В заявлении МИД говорится, что временной поверенной Британии заявлен решительный протест из-за британского сотрудника спецслужб под прикрытием.
  • Россия высылает дипломата из-за его принадлежности к британским спецслужбам.
  • Москва не потерпит деятельности на территории РФ незаявленных сотрудников британских спецслужб и даст зеркальный ответ в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации.
 
