Разоблачение агента спецслужб Британии в Москве. МИД РФ заявил протест
Редакция сайта ТАСС
07:50
Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия была вызвана в МИД РФ, ей был заявлен решительный протест из-за деятельности британского сотрудника спецслужб под прикрытием.
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в свою очередь сообщили о высылке из России сотрудника спецслужб Британии, работавшего в посольстве под прикрытием.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Разоблачения ФСБ
- Сотрудник спецслужб Британии Гарет Самьюэль Дэвис, работавший под прикрытием в посольстве, лишен аккредитации в РФ, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
- Дэвис работал в должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве.
- Он должен покинуть РФ в двухнедельный срок.
Реакция МИД РФ
- Долакия пробыла в министерстве порядка 15 минут, передает корреспондент ТАСС. Причины вызова не назывались.
- Дипломат в ходе визита не дала комментариев журналистам.
- В заявлении МИД говорится, что временной поверенной Британии заявлен решительный протест из-за британского сотрудника спецслужб под прикрытием.
- Россия высылает дипломата из-за его принадлежности к британским спецслужбам.
- Москва не потерпит деятельности на территории РФ незаявленных сотрудников британских спецслужб и даст зеркальный ответ в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации.