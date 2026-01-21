Путин обсудит с Аббасом создаваемый "Совет мира"

Президент РФ планирует поднять этот вопрос во время переговоров с палестинским лидером 22 января

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует на завтрашней встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом обсудить создание "Совета мира" по Газе и возможное выделение для этого $1 млрд из замороженных в США российских активов.

"Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры", - сообщил Путин, прокомментировав на оперативном совещании с Совбезом о приглашении России в эту структуру.

Президент подтвердил, что Москве предложили присоединиться к "Совету мира". МИД России изучит документы, проконсультируется с зарубежными партнерами, после этого будет дан ответ. Главное, по мнению России, - чтобы решения помогли долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН и с учетом нужд палестинцев. Поэтому уже сейчас, еще до решения вопроса участия в "Совете мира", Россия готова направить организации $1 млрд из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, сказал Путин.