Ищенко заявил, что отказался от предложения стать вице-губернатором Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко, вышедший во второй тур досрочных выборов главы региона, заявил ТАСС, что ему поступило предложение стать вице-губернатором Приморского края, от которого он отказался.

"Мне предложили пост вице-губернатора, но я отказался. Начиная с момента выхода во второй тур со мной неоднократно встречались руководители краевого отделения партии "Единая Россия" и предлагали мне договориться. Я ответил, что меня выбрало большое количество населения, и я не могу отказаться от политической борьбы", - сказал Ищенко.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 100% протоколов во втором туре выборов Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", набрал 49,55% или 253,2 тыс. голосов. Андрей Ищенко (КПРФ) - 48,06% или 245,55 тыс. голосов. Краевой избирком в понедельник, 17 сентября, сообщил, что официальные итоги выборов подведут в течение недели, до 22 сентября. В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, итоги выборов в Приморье будут подведены только после того, как ЦИК РФ разберется во всех жалобах, которые могут поступить из региона.