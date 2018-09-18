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Ищенко заявил, что отказался от предложения стать вице-губернатором Приморья

Кандидат на пост главы региона от КПРФ отметил, что его выбрало большое количество населения, и он не может отказаться от политической борьбы

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко, вышедший во второй тур досрочных выборов главы региона, заявил ТАСС, что ему поступило предложение стать вице-губернатором Приморского края, от которого он отказался.

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"Мне предложили пост вице-губернатора, но я отказался. Начиная с момента выхода во второй тур со мной неоднократно встречались руководители краевого отделения партии "Единая Россия" и предлагали мне договориться. Я ответил, что меня выбрало большое количество населения, и я не могу отказаться от политической борьбы", - сказал Ищенко.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 100% протоколов во втором туре выборов Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", набрал 49,55% или 253,2 тыс. голосов. Андрей Ищенко (КПРФ) - 48,06% или 245,55 тыс. голосов. Краевой избирком в понедельник, 17 сентября, сообщил, что официальные итоги выборов подведут в течение недели, до 22 сентября. В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, итоги выборов в Приморье будут подведены только после того, как ЦИК РФ разберется во всех жалобах, которые могут поступить из региона.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПриморский крайТарасенко, Андрей Владимирович
Тарасенко лидирует во втором туре выборов главы Приморья после обработки 100% протоколов
Он набрал 49,55% голосов, за кандидата от КПРФ Андрея Ищенко проголосовали 48,06% избирателей
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