Слуцкий назвал вынужденной и симметричной мерой указ о приостановке действия ДРСМД

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает вынужденной и симметричная мерой подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о приостановке выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Речь не идет о выходе из договора, Россия замораживает свои обязательства по соблюдению ДРСМД в условиях его нарушения со стороны американских партнеров. Шаги эти носят исключительно оборонительный характер. Мы не заинтересованы в создании напряженности или новых ракетных кризисов на Европейском континенте", - заявил он журналистам в понедельник.

Глава комитета указал, что Россия предприняла "все допустимые с военно-политической точки зрения усилия для спасения договора". "Мы предлагали Вашингтону набор конкретных мер по урегулированию, пошли даже на беспрецедентные транспарентные шаги для доказательства отсутствия нарушений ДРСМД с российской стороны. Однако все наши инициативы были отвергнуты, а Вашингтон со своей стороны последовательно и планомерно реализовывал линию на разрыв", - добавил Слуцкий.

Он добавил, что для обеспечения стабильности и безопасности "Россия открыта к обсуждению дальнейшей судьбы ДРСМД". "Но мяч теперь на стороне США, своих инициатив мы больше не выдвигаем", - заключил депутат.

Президент России подписал в понедельник указ "О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности". Указ вступает в силу со дня его подписания.

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия якобы нарушает договор. В ответ на это президент РФ 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.