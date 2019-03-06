Рябков: решение проблемы Корейского полуострова возможно только при взаимных уступках

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Устойчивое решение проблемы денуклеаризации Корейского полуострова возможно только на основе взаимных уступок. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя слова помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Все пропало? Почему саммит США — КНДР в Ханое нельзя считать провальным

Ранее Болтон по итогам второго саммита США - КНДР в Ханое заявил, что Пхеньяну следует пересмотреть стратегию по переговорам, так как администрация Дональда Трампа "не купится на приманку и не согласится на половинчатую сделку в обмен на значительную отмену санкций".

"Мы уверены, что устойчивое решение проблемы денуклеаризации Корейского полуострова возможно только на основе взаимного баланса интереса и, если хотите, взаимных уступок, - подчеркнул российский высокопоставленный дипломат. - Вопрос отмены санкций, действующих в отношении КНДР, имеет сегодня особую актуальность".

По его словам, Москва желает успеха усилиям Вашингтона и Пхеньяна по нахождению "общего знаменателя". "Думаем, что встреча в Ханое помогла сторонам лучше понять позиции друг друга", - указал заместитель министра.

"Мы предостерегаем США от любых попыток нового нагнетания напряженности вокруг Корейского полуострова или использования угроз разного рода, - подчеркнул Рябков. - Это совершенно не тот путь, который может в итоге вывести к нужному для всех решению".