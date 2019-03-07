Лавров обсудил в странах Персидского залива торговлю, нефть, космос и Сирию

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Мария Устименко/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг завершил стартовавшую в воскресенье поездку по странам Персидского залива, в ходе которой посетил столицы Катара, Саудовской Аравии, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В странах региона российскую делегацию ждала насыщенная повестка дня, охватившая вопросы энергетики, инвестиций и кризисных явлений на Ближнем Востоке, волнующих не только Россию, но и весь арабский мир.

Тематика обсуждений на встречах с коллегами и лидерами стран, об итогах которых Лавров рассказывал на пресс-конференциях в каждой из столиц, варьировалась от традиционного торгово-экономического сотрудничества, совместных проектов, двусторонних визитов до ситуации в Сирии и на палестино-израильском треке. Министр привлек внимание к важности укрепления доверия и безопасности в регионе Персидского залива. Здесь не стихают серьезные разногласия между Ираном и рядом стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, до сих пор не урегулирован разразившийся в 2017 году кризис между Катаром и его соседями.

Журналисты министерского пула не только получили ответы на вопросы, но и возможность хотя бы ненадолго окунуться в традиции и культуру Востока. Так, в Саудовской Аравии женская половина, дабы соблюсти принятые в королевстве правила, облачилась в абайю - традиционное арабское платье. В преддверии 8 марта с нарядными девушками даже сфотографировался сам министр.

Футбол и не только

Глава российского дипведомства начал свою поездку с Катара, с которым сотрудничество в энергетике выходит на первый план. Так, интерес к проектам с этой страной проявляют "Лукойл", "Зарубежнефть", "Газпром" и "Новатэк", а Катарский суверенный фонд владеет 18,93% акций "Роснефти". Лавров по итогам визита заявил, что Москва и Доха продолжат координировать шаги на мировом рынке углеводородов, в том числе в рамках Форума стран - экспортеров газа.

Тема военно-технического сотрудничества (ВТС) зазвучала особенно громко после сообщений об интересе Катара к приобретению зенитных ракетных систем С-400. Переговоры по этой теме ведутся, однако, судя по заявлениям сторон, каких-то конкретных решений принято не было. "Пока не достигнуто понимание по покупке C-400, работают технические комитеты", - сказал на совместной пресс-конференции глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. В свою очередь Лавров напомнил о подписанном в октябре 2017 года соглашении по ВТС между двумя странами и подчеркнул: "Когда от катарских партнеров будут поступать заявки на поставки российской продукции военного назначения, мы их будем рассматривать".

Если в высказываниях о закупке конкретных российских вооружений в Катаре предпочитают проявлять сдержанность и осторожность, то в спортивных вопросах все обстоит иначе. В частности, в Дохе проявляют искреннюю заинтересованность в помощи РФ в проведении чемпионата мира по футболу. Катар примет мундиаль в 2022 году, и представители двух стран уже контактируют по этим вопросам. "Будем готовы делиться опытом", - заверил российский министр.

На рынке нефти

Москва и Эр-Рияд в ходе контактов на разных уровнях отмечали эффективность сотрудничества на мировом рынке энергоносителей, лидеры двух стран также заявляли о готовности продолжать такую координацию. В этом смысле переговоры Лаврова с государственным министром по иностранным делам Аделем аль-Джубейром в Саудовской Аравии не стали исключением. "Договорились продолжать координировать шаги на мировом рынке нефти в формате ОПЕК+, который сложился и успешно функционирует, во многом благодаря инициативным действиям наших стран", - заявил глава МИД РФ по итогам переговоров, прошедших в Королевском терминале аэропорта Эр-Рияда сразу после приземления.

По его словам, Россия и Саудовская Аравия также наращивают торговлю: согласовываются новые крупные проекты в сфере энергетики, мирного атома, промышленности, сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры.

Просьба услышана

В Эль-Кувейте практически одновременно с визитом Лаврова проходило заседание российско-кувейтской межправкомиссии. Его участники выразили намерение развивать связи в транспортной сфере, Кувейт также предложил российскому бизнесу участвовать в проектах в области электроэнергетики, водоснабжения и поставок оборудования. В свою очередь Лавров, говоря о развитии экономических связей с эмиратом, сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций и Кувейтское инвестиционное агентство разрабатывают несколько десятков проектов на сумму около $200 млн.

Затрагивалась и ситуация с россиянкой Татьяной Лазаревой, приговоренной в Кувейте к десяти годам тюрьмы по обвинению в растрате средств государственного фонда эмирата. Министр сообщил, что передал руководству Кувейта просьбу об обеспечении ее законных прав при рассмотрении дела. "Мне показалось, что эта просьба была услышана", - добавил он.

Космический проект

Министр завершил поездку по Персидскому заливу визитом в Абу-Даби. Россия и ОАЭ, уже реализовавшие несколько десятков проектов на сумму $2 млрд, договорились наращивать объемы вложений в новые совместные проекты. Также обсуждались перспективы взаимодействия в сфере углеводородов и ядерной энергетики.

Страны сотрудничают и в области космоса: недавно стало известно о том, что первый космонавт из ОАЭ может отправиться на Международную космическую станцию 25 сентября. Контракт о подготовке космонавта и организации такого полета был подписан между ведомствами двух стран в 2018 году, и двое из отобранных кандидатов уже активно тренируются в Звездном городке.

Лавров также пригласил подданных ОАЭ чаще приезжать в Россию, что стало особенно удобно после вступления 17 февраля в силу соглашения об отмене виз.

Встреча с оппозицией

Сирийская тематика остается на повестке подавляющего большинства переговоров Лаврова с зарубежными коллегами и ежедневно звучит в вопросах представителей прессы, что подтвердилось и в ходе текущей поездки главы МИД по региону.