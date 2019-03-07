Лавров обсудил в странах Персидского залива торговлю, нефть, космос и Сирию

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Мария Устименко/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг завершил стартовавшую в воскресенье поездку по странам Персидского залива, в ходе которой посетил столицы Катара, Саудовской Аравии, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В странах региона российскую делегацию ждала насыщенная повестка дня, охватившая вопросы энергетики, инвестиций и кризисных явлений на Ближнем Востоке, волнующих не только Россию, но и весь арабский мир.
Тематика обсуждений на встречах с коллегами и лидерами стран, об итогах которых Лавров рассказывал на пресс-конференциях в каждой из столиц, варьировалась от традиционного торгово-экономического сотрудничества, совместных проектов, двусторонних визитов до ситуации в Сирии и на палестино-израильском треке. Министр привлек внимание к важности укрепления доверия и безопасности в регионе Персидского залива. Здесь не стихают серьезные разногласия между Ираном и рядом стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, до сих пор не урегулирован разразившийся в 2017 году кризис между Катаром и его соседями.
Журналисты министерского пула не только получили ответы на вопросы, но и возможность хотя бы ненадолго окунуться в традиции и культуру Востока. Так, в Саудовской Аравии женская половина, дабы соблюсти принятые в королевстве правила, облачилась в абайю - традиционное арабское платье. В преддверии 8 марта с нарядными девушками даже сфотографировался сам министр.
Футбол и не только
Глава российского дипведомства начал свою поездку с Катара, с которым сотрудничество в энергетике выходит на первый план. Так, интерес к проектам с этой страной проявляют "Лукойл", "Зарубежнефть", "Газпром" и "Новатэк", а Катарский суверенный фонд владеет 18,93% акций "Роснефти". Лавров по итогам визита заявил, что Москва и Доха продолжат координировать шаги на мировом рынке углеводородов, в том числе в рамках Форума стран - экспортеров газа.
Тема военно-технического сотрудничества (ВТС) зазвучала особенно громко после сообщений об интересе Катара к приобретению зенитных ракетных систем С-400. Переговоры по этой теме ведутся, однако, судя по заявлениям сторон, каких-то конкретных решений принято не было. "Пока не достигнуто понимание по покупке C-400, работают технические комитеты", - сказал на совместной пресс-конференции глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. В свою очередь Лавров напомнил о подписанном в октябре 2017 года соглашении по ВТС между двумя странами и подчеркнул: "Когда от катарских партнеров будут поступать заявки на поставки российской продукции военного назначения, мы их будем рассматривать".
Если в высказываниях о закупке конкретных российских вооружений в Катаре предпочитают проявлять сдержанность и осторожность, то в спортивных вопросах все обстоит иначе. В частности, в Дохе проявляют искреннюю заинтересованность в помощи РФ в проведении чемпионата мира по футболу. Катар примет мундиаль в 2022 году, и представители двух стран уже контактируют по этим вопросам. "Будем готовы делиться опытом", - заверил российский министр.
На рынке нефти
Москва и Эр-Рияд в ходе контактов на разных уровнях отмечали эффективность сотрудничества на мировом рынке энергоносителей, лидеры двух стран также заявляли о готовности продолжать такую координацию. В этом смысле переговоры Лаврова с государственным министром по иностранным делам Аделем аль-Джубейром в Саудовской Аравии не стали исключением. "Договорились продолжать координировать шаги на мировом рынке нефти в формате ОПЕК+, который сложился и успешно функционирует, во многом благодаря инициативным действиям наших стран", - заявил глава МИД РФ по итогам переговоров, прошедших в Королевском терминале аэропорта Эр-Рияда сразу после приземления.
По его словам, Россия и Саудовская Аравия также наращивают торговлю: согласовываются новые крупные проекты в сфере энергетики, мирного атома, промышленности, сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры.
Просьба услышана
В Эль-Кувейте практически одновременно с визитом Лаврова проходило заседание российско-кувейтской межправкомиссии. Его участники выразили намерение развивать связи в транспортной сфере, Кувейт также предложил российскому бизнесу участвовать в проектах в области электроэнергетики, водоснабжения и поставок оборудования. В свою очередь Лавров, говоря о развитии экономических связей с эмиратом, сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций и Кувейтское инвестиционное агентство разрабатывают несколько десятков проектов на сумму около $200 млн.
Затрагивалась и ситуация с россиянкой Татьяной Лазаревой, приговоренной в Кувейте к десяти годам тюрьмы по обвинению в растрате средств государственного фонда эмирата. Министр сообщил, что передал руководству Кувейта просьбу об обеспечении ее законных прав при рассмотрении дела. "Мне показалось, что эта просьба была услышана", - добавил он.
Космический проект
Министр завершил поездку по Персидскому заливу визитом в Абу-Даби. Россия и ОАЭ, уже реализовавшие несколько десятков проектов на сумму $2 млрд, договорились наращивать объемы вложений в новые совместные проекты. Также обсуждались перспективы взаимодействия в сфере углеводородов и ядерной энергетики.
Страны сотрудничают и в области космоса: недавно стало известно о том, что первый космонавт из ОАЭ может отправиться на Международную космическую станцию 25 сентября. Контракт о подготовке космонавта и организации такого полета был подписан между ведомствами двух стран в 2018 году, и двое из отобранных кандидатов уже активно тренируются в Звездном городке.
Лавров также пригласил подданных ОАЭ чаще приезжать в Россию, что стало особенно удобно после вступления 17 февраля в силу соглашения об отмене виз.
Встреча с оппозицией
Сирийская тематика остается на повестке подавляющего большинства переговоров Лаврова с зарубежными коллегами и ежедневно звучит в вопросах представителей прессы, что подтвердилось и в ходе текущей поездки главы МИД по региону.
- Лавров: США нужен лагерь "Эр-Рукбан" для оправдания своего военного присутствия в Сирии
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- Замглавы МИД РФ: Лавров в Эр-Рияде пригласил сирийских оппозиционеров посетить Россию
- Лавров: формирование конституционного комитета Сирии может завершиться в ближайшее время
Более того, в Саудовской Аравии, непосредственно перед вылетом в Кувейт, министр провел встречу с главой оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насром аль-Харири - структуры, объединившей представителей "эр-риядской", "московской", "каирской" платформ и вооруженной оппозиции. Как заявил Лавров, в Москве рассчитывают, что оппозиция будет содействовать скорейшему формированию сирийского конституционного комитета. При этом интересы самого СКП, который принимал участие в формировании оппозиционного блока комитета, будут представлены в этом механизме, подчеркнул позднее глава дипведомства.
Процесс запуска конституционного комитета застопорился в декабре, когда в ООН с подачи ряда западных государств засомневались в ряде представленных в него кандидатов. Сейчас же работа продолжается, согласовывается список представителей гражданского общества, и есть вероятность, что уже в ближайшее время процесс будет доведен до финишной черты. Министр в этой связи выразил уверенность, что ООН осознает свою ответственность за скорейший созыв механизма.
Примет ли семья?
Вопросы о перспективах возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) прозвучали в каждой из столиц, где проводились переговоры. Однако консенсуса по этому вопросу среди стран-участниц организации по-прежнему нет, что и подтвердилось в последние дни.
В Дохе заявляют, что прогресса по восстановлению прав Дамаска в ЛАГ нет. "Причины, которые привели к этому до сих пор существуют, пока ничего не произошло, чтобы изменить это решение", - считает глава МИД Катара. Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии занимает схожую позицию: восстановление увязывается с прогрессом в политическом процессе, поэтому говорить об этом преждевременно. А глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян высказался на этот счет довольно уклончиво, заявив, что Сирия только в начале пути к возвращению в арабский мир.
При этом в Эль-Кувейте занимают более приветливую позицию. "Мы выступаем за возвращение Сирии к нормальной жизни, в арабскую семью. Мы будем приветствовать этот шаг", - заявил вице-премьер, министр иностранных дел Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах.
Предложение в силе
В каждой из стран региона обсуждалась и проблематика палестино-израильского урегулирования, на чем подробно останавливался Лавров на совместных с коллегами итоговых пресс-конференциях. Он, в частности, подтвердил, что выдвинутое в конце 2016 года предложение о проведении на территории РФ встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса остается в силе. "Мы считаем, что это было бы очень важным шагом в деле восстановления доверия", - подчеркнул глава российского дипведомства. При этом палестинская сторона к встрече готова, а в Израиле, хотя и не отказываются от такой возможности, но пока не определились со сроками.
В Москве предостерегают от опасных заигрываний с этой проблемой и призывают придерживаться резолюций СБ ООН и Арабской мирной инициативы, которая предусматривает нормализацию отношений арабских стран с Израилем после урегулирования палестинской проблемы.
Сегодня же предпринимаются попытки отойти от этого плана. В этой связи Лавров вспомнил американскую "сделку века", о которой США активно говорят, но так и не представили широкой общественности. В Вашингтоне утверждают, что не пытаются подорвать этой инициативой двугосударственное решение. Однако в Москве не торопятся верить на слово: такие утверждения еще "предстоит проверить на практике".