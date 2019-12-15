Джабаров предложил не реагировать на заявление лидера японских коммунистов о Курилах

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия не должна реагировать на провокационнее заявление председателя оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии о переговорах по всему Курильскому архипелагу. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Лидер японских коммунистов в опубликованном в воскресенье интервью газете Yomiuri заявил, что, по его мнению, Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг является японской территорией, и таким образом можно будет добиться возвращения островов южной части Курил.

"Я думаю, что на это заявление вообще не надо реагировать. Насколько я знаю, Коммунистическая партия Японии не является ни правящей, ни объединяющей большие слои населения. Честно говоря, я даже не слышал что-то об этой партии. Заявление, которое они сделали, носит провокационный характер для разжигания отношений между нашими странами", - сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что условие России по заключению мирного договора одно - абсолютное признание Японией итогов Второй мировой войны. "Если она это не признает, то, наверное, мирный договор подписан быть не может. Что касается дележки Курильских островов, Россия это вообще обсуждать не намерена", - заявил первый зампред международного комитета СФ.