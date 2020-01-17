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Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Украины

"Братский народ" вместе во всем, написала официальный представитель МИД России в Facebook
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку.

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Биография Алексея Гончарука

"Вот теперь я понимаю, что означает выражение "братский народ" вместе во всем", - написала она в пятницу в Facebook.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его кабинет подали в отставку вечером 15 января после того, как президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаГончарук, Алексей Валерьевич
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