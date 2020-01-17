Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Украины

"Вот теперь я понимаю, что означает выражение "братский народ" вместе во всем", - написала она в пятницу в Facebook.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его кабинет подали в отставку вечером 15 января после того, как президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию.