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Предложения по изменениям в Конституции

Студенты и общественники участвуют в регионах РФ в обсуждениях поправок к Конституции

Владимир Путин 15 января предложил внести ряд изменений в Конституцию, в том числе расширить полномочия парламента и запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Региональные журналисты, аспиранты и студенты, представители муниципалитетов и общественных организаций принимают участие в обсуждениях поправок к Конституции, которые прошли в пятницу в нескольких регионах России.

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Владимир Путин 15 января выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. Ключевыми стали пункты о расширении полномочий законодательной и судебной властей, а также о повышении роли Госсовета. Кроме того, в послании были озвучены новые меры социальной поддержки, в том числе семей с детьми.

Как рассказал ТАСС участник обсуждений - член рабочей группы по изменениям Конституции, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, представители научного сообщества и студенты активно интересуются предложенными изменениями.

"Журналисты региональных СМИ, а также аспиранты и студенты Тульского госуниверситета - политологи, социологи, юристы - стали первыми в Тульской области, с кем обсуждались предложения о внесении изменений в Конституцию РФ. И журналисты, и политологи живо интересуются общественно-политической повесткой, и знать их мнение необходимо. На встречах звучали не только вопросы, но и предложения, например, закрепить в Конституции права не только пенсионеров, но людей других социальных категорий, эти и другие предложения будут донесены до членов рабочей группы", - сказал Харитонов.

По его словам, в ближайшее время планируется провести аналогичные встречи с профессиональными сообществами региона, а также с представителями профсоюзов, ветеранскими организациями предприятий регионов. "Президентом перед участниками рабочей группы была поставлена задача довести до всего населения страны цель предстоящих изменений Конституции. Конституция - не памятник эпохе, это живой, гибкий документ, в который по необходимости можно вносить изменения", - отметил Харитонов.

Участие муниципалитетов и общественных объединений

Общественные обсуждения поправок к Конституции проходят и в других регионах страны. Так, в пятницу соответствующее заседание прошло в Краснодаре, в нем лично и по видеоконференцсвязи приняли участие главы районов Краснодарского края, представители общественных палат, омбудсмены, общественные организации. Об этом ТАСС рассказал член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член рабочей группы по изменениям в Конституции РФ, президент Международной черкесской организации Хаути Сохроков. "Цель встречи была выяснить, какие у них взгляды, как они относятся к поправкам", - сказал собеседник агентства.

Сохроков добавил, что проведет подобные заседания в ближайшие дни в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. "Буду встречаться там с местными властями, представителями общественных организаций. И буду делиться с ними информацией о том, что мы делаем, и узнаю, какие взгляды есть у людей, какие у них вопросы, идеи, пожелания. Все вопросы, которые будут возникать, буду их систематизировать", - сказал он.

Сохроков отметил, что до конца января предложения от этих четырех регионов будут собраны и переданы им к рассмотрению рабочей группе по изменениям в Конституции РФ.

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Как сообщил ранее ТАСС председатель Законодательного собрания Челябинской области региона Владимир Мякуш по итогам встречи со студентами, молодыми депутатами и общественниками в Челябинске в пятницу, ни одно предложение граждан по изменениям в основном законе страны не останется без внимания.

Он добавил, что встреча, в которой приняли участие студенты, молодые депутаты и представители общественности, прошла активно, было много вопросов и предложений. Например, один молодой человек предложил внести поправку, утверждающую роль молодежи в развитии нашего общества, рассказал Мякуш.

В Приморском крае в пятницу также прошло открытое заседание общественной палаты, создан региональный экспертный совет по подготовке и рассмотрению предложений о внесении поправок в Конституцию. По словам председателя Законодательного собрания края Александра Ролика, свое участие в рабочей группе он рассматривает как возможность рассказать о проблемах дальневосточников, донести их предложения по совершенствованию государственного устройства.

О поправке в Конституцию

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.

Предусматривается в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияАдыгеяПриморский крайКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайТульская областьКабардино-БалкарияЧелябинская областьПредложения по изменениям в Конституции
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