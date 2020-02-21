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Предложения по изменениям в Конституции

В рабочей группе призвали готовить проекты законов в связи с поправками в Конституцию

Уточняется, что изменения коснутся не менее 70 федеральных законов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве подготовит и представит в парламент, в правительство и президенту проекты законов в связи с предлагаемыми изменениями в основной закон страны. Директор института, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Талия Хабриева в пятницу призвала правоведов уже сейчас готовить концепции соответствующих законов.

"Изменение основного закона страны предполагает принятие большого количества нормативных актов. Речь не только о принятии новых законов, больше всего всех интересует закон о Госсовете. На самом деле, речь идет о том, что изменения будут вноситься не меньше, чем в семь уже действующих федеральных конституционных законов, например, о правительстве", - сказала Хабриева на VI Международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".

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Кроме того, по ее словам, предполагается изменение не менее чем 70 федеральных законов, "особенно в социальной сфере, которые обеспечивают укрепление социального характера российского государства".

"Это значит, что уже сейчас правоведы должны готовить концепции новых законов. Это то, что является изобретением нашего института - концепция развития российского законодательства. Мы планируем их все обновить сразу после вступления в силу изменений в конституции. И предложить Федеральному собранию, правительству и президенту", - сказала Хабриева.

Она добавила, что такие изменения нужны для того, чтобы "логически завершить начатое новое правовое регулирование". "И тогда эти нормы действительно будут работать так, как нужно", - заключила она.

Преамбула к Конституции

Хабриева отметила, что преамбула к основному закону страны меняться, скорее всего, не будет. При этом она полагает, что предлагаемые изменения можно оценить как преобразования, близкие к конституционной реформе.

"Я думаю, можно уже оценить происходящее как преобразования, которые близки к конституционной реформе. При том, что мы не затрагиваем главу первую и вторую и, видимо, не будем затрагивать преамбулу. Но поскольку развивается новый ценностный вектор в развитии российского государства как социального, наверное, это приближает эти изменения к конституционной реформе", - сказала она.

В пользу этого утверждения, как полагает сопредседатель рабочей группы, говорит и масштаб предлагаемых изменений. "Уже сейчас можно говорить, что поправки вносятся не меньше, чем в 39 статей конституции, а начинали мы с 22. И все это предложения, которые идут от общества. Возможно, даже будут введены три новые статьи. А общее число поправок, я насчитала, 118", - сообщила Хабриева.

Она добавила, что эти цифры постоянно меняются, однако уже сейчас рабочей группой обработано более 600 предложений. "Главное, что контур этой реформы позволяет говорить, что более точными и понятными становятся признаки российского государства и то, что конституция дает рядовому российскому гражданину", - сказала Хабриева.

О законопроекте

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.


 

 

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