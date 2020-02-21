Число общественных наблюдателей на голосовании по Конституции превысит 150 тыс.

"Я буду фокусироваться на том, что нам предстоит в ближайшее время, это связано с общественным контролем по поправкам в Конституцию. Перед нами стоит очень серьезная, важная и масштабная задача. Количество наблюдателей [на голосовании] будет даже сильно больше, чем эти 150 тыс., что были на президентских выборах [2018 года]", - сказал Григорьев.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в ходе экспертного семинара "Общество и выборы" в пятницу сообщил, что количество общественных наблюдателей на общероссийском голосовании по законопроекту о поправке к Конституции значительно превысит 150 тыс. человек. Семинар организован ассоциацией "Независимый общественный мониторинг".

Он напомнил, что основная задача по наблюдению за голосованием ляжет на общественные палаты. "Для нас эта ситуация жесткая, она более жесткая, чем она была даже на президентских выборах. С точки зрения общественного контроля ее нужно вести еще более масштабно, еще более четко... Мы дадим нашим общественным палатам все инструкции, что нужно и как делать, тогда, когда это будет уже с точки зрения законодательства предъявлено", - отметил член ОП.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев в четверг сообщил, что комиссия в ближайшее время заключит соглашение с Общественной палатой о привлечении наблюдателей на общероссийское голосование по законопроекту о поправке к Конституции. По его словам, ОП будет иметь возможность направлять своих наблюдателей, а также наблюдателей от партий, которые могут изъявить такое желание.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова по итогам выборов президента 2018 года сообщала, что за ходом голосования на избирательных участках следили 474 тыс. наблюдателей, из них 150 тыс. были направлены общественными палатами. Кроме того, за выборами наблюдали 105 тыс. членов комиссий с правом совещательного голоса, 1515 иностранных и международных наблюдателей из 115 стран и 10,5 тыс. представителей СМИ.

О законопроекте

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.