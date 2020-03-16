Посольство в Черногории работает над вызволением россиян из нейтральной зоны на границе

БЕЛГРАД, 16 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Посольство России в Черногории в курсе ситуации с россиянами, застрявшими на закрытой из-за коронавируса сербско-черногорской границе, и предпринимает активные меры для разрешения сложившейся ситуации. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в российской дипмиссии.

"Мы в режиме онлайн мониторим ситуацию вокруг инцидента с российскими туристами и их пребыванием в Черногории, учитывая меры, предпринятые местной властью для борьбы с коронавирусом", - заявил ТАСС пресс-секретарь посольства Кирилл Киржа.

"Нам известно об этой ситуации, посольством предпринимаются все необходимые меры по ее разрешению. В том числе мы находимся в контакте с нашим посольством в Сербии, в Белграде, по линии консульских отделов. Мы вступили в контакт с компетентными черногорскими органами, которые в свою очередь тоже занимаются разрешением ситуации. Дело касается не только наших граждан, там еще ряд граждан других государств оказались в такой ситуации вблизи закрытой черногорской границы", - сообщил ТАСС советник российского посольства Владимир Гурко.

Ранее российская семья из пяти человек, в том числе двух маленьких детей четырех и шести лет, оказалась заблокирована из-за заградительных мер против коронавируса, введенных Сербией и Черногорией в нейтральной зоне между пограничными КПП двух стран. Как сообщила в понедельник ТАСС одна из пострадавших, Ольга Комарова, они путешествовали из России в Черногорию на автомобиле, пересекли границу Сербии 15 марта на погранпереходе Бродарево и подъезжали к КПП Добраково, когда узнали, что граница Черногории закрыта. Россияне около суток находятся в нейтральной зоне в автомобиле, по их словам, пограничники обращаются с ними грубо и требуют подписать отказной лист, запрещающий им въезд в Черногорию. У российских граждан есть недвижимость в Черногории, однако вид на жительство, который выдается на основании купленной недвижимости, оказался просроченным.

Вечером 15 марта Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство. Черногория остается единственной страной ЕС, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Ранее власти Черногории ввели ряд запретов в связи с пандемией, в том числе запретили проведение массовых акций на две недели.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.