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Володин: США хотят подорвать доверие россиян к Путину через подконтрольные СМИ

По словам спикера Госдумы, Россия укрепляет свои позиции, поэтому США "бьют по ее преимуществу"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. США через подконтрольные им СМИ, блогеров и оппозиционных политиков пытаются подорвать доверие граждан РФ к президенту Владимиру Путину, политика которого позволила вывести страну на новый уровень. Об этом в воскресенье заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

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"Наш президент Владимир Путин вывел Россию на новый уровень, когда с ней считаются, ее уважают. Если брать за точку отсчета 90-е годы, то совершенно очевидно, что во всех сферах жизни произошел значительный рост", - отметил Володин.

"Мы укрепляем свои позиции, и поэтому они бьют по нашему преимуществу. Наше преимущество - это наш президент, который пользуется доверием населения, США же пытаются это доверие подорвать", - продолжил спикер, заметив, что "это методы их ЦРУ, Госдепа". "Не думаю, что открою большой секрет, рассказав, что с некоторыми оппозиционными политиками они поддерживают постоянный контакт, а также с рядом СМИ и блогеров", - добавил Володин.

Он также допустил, что "часть из них, возможно, даже не осознают, что они в этой конструкции пешки, которых используют для разрушения их же страны". "Нам необходимо не только понимать это, но и противостоять вмешательству во внутренние дела нашей страны", - указал председатель Госдумы.

США стремятся сохранить доминирование

В целом, по словам Володина, США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране с целью сохранения своего доминирующего положения в мире.

"Когда говорим об американской демократии и американских достижениях, мы признаем, что эта страна многого достигла. Но эти достижения за счет других стран. Все в мире меняется, ничто не вечно, понимая это, США хотят сохранить свое преимущественное положение, как и прежде, за счет ослабления других государств", - сказал спикер, заметив, что Соединенные Штаты многое сделали для распада СССР, хотя к этому в том числе привели ошибки советского руководства, утратившего доверие граждан.

"Сегодня совершенно очевидно, что ситуация в нашей стране другая. Президент опирается на поддержку граждан, он многое сделал для России и постоянно показывает свою эффективность. США понимают, что это сильная сторона России, в отличие от того периода, который мы называем "девяностыми", связанный с [экс-президентом РФ Борисом] Ельциным, или "восьмидесятыми", которые связаны с [экс-президентом СССР Михаилом] Горбачевым. Поэтому атаки Соединенных Штатов направлены исключительно на дискредитацию президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков для того, чтобы подорвать доверие и ослабить их", - убежден Володин.

Спикер добавил, что США не отказывались от плана по ослаблению и последующему расчленению России. "Для этого во главе нашего государства им нужны послушные политики, которые бы руководствовались их интересами, а не интересами наших граждан", - добавил он. "Беспрецедентное давление на Россию, вбросы дезинформации, а также вмешательство во внутренние дела государства", которые Вашингтон ранее себе не позволял, Володин связывает с "пошатнувшимся положением США в мире", так как в экономике и технологическом развитии Соединенные Штаты стал обгонять Китай, в военно-технологическом обогнала Россия.

"Америка пока остается главным финансовым центром, это нужно признать. Но желая сохранить свою власть и доминирование во всех сферах, она идет на нарушение ранее взятых обязательств в международной торговле, перечеркивает договоренности в области глобальной безопасности, ставит в невыгодное положение своих партнеров в Европе, думая только о себе", - резюмировал Володин. Поэтому, по мнению председателя Госдумы, "попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны США активизируются, но это говорит только об усилении позиции России, а не наоборот".

Ранее российское посольство в США призвало редакцию агентства Bloomberg принести извинения за содержащуюся в материале агентства дезинформацию об уровне доверия Путину в РФ. Дипломаты пояснили, что в материале агентства "со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому показатели составляют 27%". При этом в посольстве отметили, что реальный уровень доверия составляет 67,9%.

Согласно данным ВЦИОМ, опубликованным на его официальном сайте, рейтинги доверия и одобрения деятельности Путина в последние недели находятся в сформировавшихся коридорах значения. Так, рейтинг доверия на данный момент составляет 67-68%.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичСШАРоссия
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