В ЭКСМО вышла книга, в которой автор предлагает вернуть дуализм в научный мейнстрим

ТАСС, 9 ноября. Издательство ЭКСМО выпустило книгу российского философа, ученого и главы одного из крупнейших PR агентств в России Алексея Сафронова под названием "Каузальный дуализм. Размышления об онтологии и природе сознания" (12+). Автор книги делает вывод: чтоб решить проблему сознания необходимо учитывать достижения современной науки в самых разных областях, от нейрофизиологии, до фундаментальной физики и IT, от философии и логики до эволюционных теорий. Однако, и этого оказывается недостаточно, и автор отстаивает точку зрения, что наука в текущем виде находится на грани кризиса, и для дальнейшего развития должна расширить свои горизонты и всерьез принять дуализм как актуальную исследовательскую парадигму.

"Сегодня очень много говорится об успехах в направлении машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ), но лишь некоторые замечают, что все эти разработки в научном смысле с длинной "бородой" и ограничиваются сферой, которую принято называть "слабым" ИИ. Несмотря на большой внешний оптимизм, сильный ИИ, то есть искусственный разум или сознание, все еще остается научной фантастикой, и для настоящего прорыва в этой области науке придется серьезно меняться, допуская, что мир значительно более разнообразен, чем принято считать", - отмечает Сафронов.

"Каузальный дуализм" пока вышел только в России, но уже вызвал большой интерес и у широкого читателя, и у научного сообщества. В скором будущем готовится перевод на английский язык и выпуск более расширенного издания с добавлением нескольких глав. Книга относится к становящемуся сегодня популярным жанру "интеллектуальной исповеди" и интересна тем, что очень сложная научная проблема преподносится через призму личного образного восприятия автора, и позволяет непрофессионалу быстро погрузиться в актуальную научную проблематику.