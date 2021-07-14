СК просит арестовать жителя Иркутска, угрожавшего выбросить трехлетнего сына из окна

ИРКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета ходатайствуют об аресте жителя Иркутска, который 13 июля угрожал сбросить с 14-го этажа своего трехлетнего сына. Об этом в среду сообщила пресс-служба СК РФ.

"Расследование уголовного дела в отношении отца ребенка стоит на контроле в следственном управлении [СК РФ по региону]. Следствие ходатайствует об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ожидается, что суд вынесет решение 15 июля. Сейчас ребенок находится с матерью. В среду сотрудники следственного управления СК по Иркутской области навестили мальчика и подарили ему велосипед.

Во вторник на улице Советской в Иркутске мужчина со своим трехлетним ребенком вылез на внешнюю сторону балкона квартиры на 14-м этаже дома, угрожая выбросить мальчика вниз и спрыгнуть с карниза. Мужчина отказывался возвращаться в квартиру и требовал встречи с женой. Переговоры с участием матери ребенка и психолога МЧС продолжались более трех часов, впоследствии мужчину задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству малолетнего ребенка").

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, мужчина утверждал, что происходящее связано с изменой жены, он требовал у нее отказаться от ребенка. На допросе в Следственном комитете задержанный пояснил, что своим поступком хотел привлечь внимание супруги. Известно, что накануне инцидента он нанес ей побои. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева сообщала ТАСС, что супруги находятся в процессе развода.