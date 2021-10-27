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В мэрии Керчи проходят следственные действия

По данным источника, силовики проводят обыски
© Максим Григорьев/ТАСС, архив

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур проводят следственные действия в администрации Керчи, сообщил ТАСС источник во властных структурах полуострова.

"Проводятся [обыски], но подробностей пока нет", - сказал собеседник.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием ведомств и городской администрации.

Бывший глава администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку по собственному желанию в конце июля. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что уход Бороздина с должности главы администрации связан с состоянием его здоровья. 30 сентября депутаты городского совета единогласно утвердили в должности главы администрации города Святослава Брусакова, исполнявшего до этого обязанности мэра.

Осенью в Крыму произошел ряд отставок руководящих чиновников. В частности, прекращены полномочия глав администраций Джанкоя и Судака. Свои посты покинули бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что кадровые изменения в правительстве Крыма пока не завершены.

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