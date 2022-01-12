СК завершил расследование дела об убийстве главреда газеты "ТОН-М" в Красноярском крае

"Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Красноярского края Исы Хашиева и Виктора Шестакова, которые в зависимости от роли каждого обвиняются в организации убийства и убийстве", - сказали в ведомстве. Преступление более трех лет оставалось нераскрытым, уголовное дело было передано в Главное следственное управление по поручению председателя СК.

По версии следствия, в апреле-мае 2017 года депутат Минусинского районного совета депутатов Иса Хашиев решил организовать убийство главного редактора общественно-политической газеты "ТОН-М" Дмитрия Попкова. Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, вызванные конфликтом между ними, связанным с их противостоянием на выборах главы района в 2016 году. Хашиев привлек к совершению преступления Николая Горюнова, которому предложил за денежное вознаграждение организовать убийство. Тот нанял Шестакова, передав ему пистолет с глушителем. Попкова застрелили возле его дома 24 мая 2017 года.

Кроме того, Шестаков совместно с Горюновым в 2020 году в лесополосе на территории Минусинского района совершил убийство местного жителя, выстрелив в него несколько раз из переделанного под боевое оружие карабина. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Хашиева и Шестакова направлено для передачи в суд. Уголовное дело в отношении Горюнова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, в декабре 2021 года направлено в суд", - уточнили в СК.