Обмен пленными с Украиной и изменение меры пресечения по делу Раковой. Главное за 3 ноября

Обмен пленными с Украиной

Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле "107 на 107". Освобожденных доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Изменение меры пресечения фигурантам дела Раковой

Мосгорсуд заменил содержание под стражей на более мягкую меру пресечения всем фигурантам, проходящим по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве. Им запрещено пользоваться интернетом и покидать место проживания, за исключением перерыва на прогулку с 12:00 до 14:00. Артуру Стеценко и Марине Раковой суд запретил проживать вместе, установив каждому из обвиняемых ограничения на выход из дома с 22:00 до 06:00.

Передача Киеву британских подводных беспилотников

В МИД РФ заявили, что Великобритания передала Украине беспилотные подводные аппараты. Кроме того, по информации ведомства, страна осуществляла подготовку экипажей тральщиков для Киева.

Обыск в доме журналиста Караулова

Журналист Андрей Караулов сообщил, что в его доме прошел обыск по заявлению главы Ростеха Сергея Чемезова. По предварительным данным, следственные действия ведутся в рамках уголовного дела о клевете.

Предотвращение теракта на ЗАЭС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что на Запорожской АЭС предотвратили теракт. Он подчеркнул, что украинские войска продолжают обстрелы объекта из западного оружия.