Работа аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке приостановлена из-за смога

За один день в США отменили более 1 тыс. авиарейсов

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Вылет самолетов из аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке приостановлен в среду из-за плохой видимости в связи с окутавшим мегаполис смогом от лесных пожаров в Канаде.

Согласно данным, размещенным на сайте Федерального авиационного управления США (FAA), действует запрет на вылет самолетов из нью-йоркской воздушной гавани. По тем же причинам снижена нагрузка на аэропорт Ньюарк в штате Нью-Джерси.

Согласно информации портала FlightAware, в среду в США было отменено более 1 тыс. рейсов, еще 1,8 тыс. перенесены.

Густая дымка серо-желтого цвета окутала Нью-Йорк во вторник, к вечеру качество воздуха в мегаполисе заметно снизилось. Власти города призвали местных жителей по возможности оставаться дома.

Ранее канадский министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, что в стране из-за лесных пожаров были эвакуированы 26 тыс. человек. Он проинформировал, что в настоящее время в Канаде зафиксировано 413 лесных пожаров, из них в Квебеке - 160, в северной части Онтарио - 47. Общую площадь пожаров министр не назвал. По словам Блэра, в тушении огня задействованы канадские военные, а также пожарные команды из Австралии, Новой Зеландии, США и ЮАР.

Наиболее сильные пожары наблюдаются в провинциях Альберта, Квебек и Новая Шотландия. Тем не менее, по словам Блэра, ситуация немного улучшается из-за начавшихся дождей и понижения температуры воздуха.