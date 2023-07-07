СК займется расследованием дела о нападении на адвоката Пономареву

Двоих подозреваемых задержали в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ будет расследовать уголовное дело о нападении на адвоката Елену Пономареву. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в ведомстве.

"Столичным Следственным комитетом принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции по статье 213 УК РФ (хулиганство) по факту хулиганских действий, совершенных в отношении женщины, являющейся адвокатом", - сообщили в СК.

По данным следствия, на остановке общественного транспорта на потерпевшую выплеснули жидкость зеленого цвета, в результате чего она получила ожог глаз.

В настоящее время двое подозреваемых установлены и задержаны в Санкт-Петербурге. В ближайшее время они будут доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые на автобусной остановке на Рублевском шоссе в Москве напали на адвоката Елену Пономареву и облили ее зеленкой. Задержанным может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Сама потерпевшая в разговоре с ТАСС связала инцидент со своей профессиональной деятельностью.