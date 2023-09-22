Количество пострадавших от взрыва газового баллона в Шебекино выросло до семи

Двое в реанимации

БЕЛГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Семь человек, по уточненным данным, пострадали после взрыва газового баллона в частном доме в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

"Травмы различной степени тяжести получили семь человек: четверым из них госпитализация не потребовалась, им оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. Еще трое госпитализированы в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа: двое в реанимации, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, еще один человек находится в отделении, состояние стабильное, вся необходимая помощь оказывается", - написал Иконников.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

В пятницу утром в Шебекино был разрушен частный дом из-за взрыва газового баллона. Как выяснилось позже, сотрудники правоохранительных органов проводили там обыск.

По предварительным данным, 63-летний хозяин дома, открыв вентиль газового баллона, поджег газ, что привело к взрыву, в результате пострадали пятеро полицейских. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").