В Южно-Сахалинске из-за тайфуна ввели режим ЧС

В городском округе подтопило жилые дома

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Режим ЧС введен на территории Южно-Сахалинского городского округа в связи с прохождением тайфуна и его последствиями, сообщил в своем телеграм-канале мэр областного центра Сергей Надсадин.

"Вводим на территории всего городского округа режим ЧС. Сейчас на штабе потребовал от всех вице-мэров, руководителей территорий вести круглосуточный мониторинг ситуации. Поступают сигналы от людей о подтоплениях домов, сейчас их больше 20. Потребовал организовать бригады и обойти все адреса, о которых сообщают люди, это нужно для того, чтобы оказывать поддержку и помощь тем, кому это необходимо", - говорится в сообщении главы города.

Ранее спасатели объявили в семи южных районах Сахалина и у юго-восточного побережья острова экстренное предупреждение из-за непогоды на 6 октября. Отменены занятия в части школ, затоплены дороги местного назначения, аэропорт областного центра работает по фактической погоде. Затоплены и обесточены окраины и частный сектор Южно-Сахалинска.