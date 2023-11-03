В аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды задержали шесть рейсов

Речь идет о двух рейсах между Южно-Сахалинском и Охой, а также четырех рейсах на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Хабаровском

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Авиарейсы на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Охой (самый северный город на Сахалине), а также Хабаровском задержаны из-за непогоды, сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту.

"Задержка по метеоусловиям", - рассказал собеседник агентства.

По информации аэропорта, с 10:50 (02:50 мск) задерживаются два рейса между Южно-Сахалинском и Охой из-за непогоды на севере острова. Там сейчас идет дождь со снегом, дует сильный ветер. Рейсы по этому маршруту переносятся каждый час в течение дня, улучшение погоды на севере пока не ожидается.

Также задержаны четыре рейса на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Хабаровском. Вылет самолета на материк должен был состояться в 17:30 (09:30 мск), но был перенесен, предварительно, на три часа. В Хабаровском крае наблюдается метель.

В Южно-Сахалинске спокойная погода, временами идут дожди, местами сильный туман. Температура воздуха - плюс 13 градусов. Остальные рейсы в аэропорту выполняются по расписанию.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 ноября на Сахалин пришел циклон с сильными дождями и ветром. Он нарушил работу паромной переправы между островом и материком. Синоптики прогнозируют опасный подъем уровня моря и шторм у берегов Охинского района ночью и днем 4 ноября.