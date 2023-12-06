6 декабря, 14:54,
обновлено 6 декабря, 15:10
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Что известно о гибели экс-депутата парламента ЛНР Олега Попова

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

Бывший депутат Народного совета Луганской Народной Республики Олег Попов погиб в результате подрыва его автомобиля в центре Луганска.

Ранее Попов возглавлял в парламенте ЛНР комитет по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Обстоятельства гибели

  • В центре Луганска возле стадиона "Авангард" взорвался автомобиль. Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, в результате теракта был ранен экс-депутат Народного совета ЛНР Олег Попов.
  • На место взрыва выехала бригада медиков, которая обнаружила тело, заявила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.
  • Попов погиб в результате взрыва, получив ранения, несовместимые с жизнью, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
  • Информацию о гибели Попова подтвердил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров.

Реакция властей

  • Следствие возбудило уголовное дело по трем статьям - о террористическом акте, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

Прошлое покушение

  • В сентябре 2022 года на Попова было совершено покушение, депутат был объявлен погибшим.
  • Заказчиками покушения выступили сотрудники Службы безопасности Украины. По данным телеканала "Россия-24", российские силовики приняли решение начать так называемую оперативную игру, в ходе проведения которой был пресечен ряд заказных убийств на должностных лиц в Донбассе.

Что известно о Попове

  • Олег Попов родился 16 апреля 1972 года в Луганске. Окончил Харьковский аэрокосмический университет имени Жуковского и Луганский государственный университет имени Владимира Даля.
  • До событий 2014 года занимался частным предпринимательством в сфере производства детских и взрослых изделий из трикотажа.
  • Избирался депутатом парламента ЛНР первого и третьего созывов.

Гибель депутата ЛНР Михаила Филипоненко

  • Депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко погиб 8 ноября в Луганске при подрыве автомобиля. Уголовное дело возбудили по статье о теракте.
  • Ранее на Филипоненко также совершалось покушение. Его машину подорвали возле здания представительства ЛНР в СЦКК 21 февраля 2022 года, тогда он получил ранение.
 
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