Что известно о гибели экс-депутата парламента ЛНР Олега Попова

Бывший депутат Народного совета Луганской Народной Республики Олег Попов погиб в результате подрыва его автомобиля в центре Луганска.
Ранее Попов возглавлял в парламенте ЛНР комитет по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Обстоятельства гибели
- В центре Луганска возле стадиона "Авангард" взорвался автомобиль. Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, в результате теракта был ранен экс-депутат Народного совета ЛНР Олег Попов.
- На место взрыва выехала бригада медиков, которая обнаружила тело, заявила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.
- Попов погиб в результате взрыва, получив ранения, несовместимые с жизнью, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
- Информацию о гибели Попова подтвердил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров.
Реакция властей
- Следствие возбудило уголовное дело по трем статьям - о террористическом акте, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.
Прошлое покушение
- В сентябре 2022 года на Попова было совершено покушение, депутат был объявлен погибшим.
- Заказчиками покушения выступили сотрудники Службы безопасности Украины. По данным телеканала "Россия-24", российские силовики приняли решение начать так называемую оперативную игру, в ходе проведения которой был пресечен ряд заказных убийств на должностных лиц в Донбассе.
Что известно о Попове
- Олег Попов родился 16 апреля 1972 года в Луганске. Окончил Харьковский аэрокосмический университет имени Жуковского и Луганский государственный университет имени Владимира Даля.
- До событий 2014 года занимался частным предпринимательством в сфере производства детских и взрослых изделий из трикотажа.
- Избирался депутатом парламента ЛНР первого и третьего созывов.
Гибель депутата ЛНР Михаила Филипоненко
- Депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко погиб 8 ноября в Луганске при подрыве автомобиля. Уголовное дело возбудили по статье о теракте.
- Ранее на Филипоненко также совершалось покушение. Его машину подорвали возле здания представительства ЛНР в СЦКК 21 февраля 2022 года, тогда он получил ранение.