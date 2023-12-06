Что известно о гибели экс-депутата парламента ЛНР Олега Попова

Бывший депутат Народного совета Луганской Народной Республики Олег Попов погиб в результате подрыва его автомобиля в центре Луганска.

Ранее Попов возглавлял в парламенте ЛНР комитет по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Обстоятельства гибели

В центре Луганска возле стадиона "Авангард" взорвался автомобиль. Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, в результате теракта был ранен экс-депутат Народного совета ЛНР Олег Попов.

На место взрыва выехала бригада медиков, которая обнаружила тело, заявила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

Попов погиб в результате взрыва, получив ранения, несовместимые с жизнью, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Информацию о гибели Попова подтвердил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров.

Реакция властей

Следствие возбудило уголовное дело по трем статьям - о террористическом акте, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

Прошлое покушение

В сентябре 2022 года на Попова было совершено покушение, депутат был объявлен погибшим.

Заказчиками покушения выступили сотрудники Службы безопасности Украины. По данным телеканала "Россия-24", российские силовики приняли решение начать так называемую оперативную игру, в ходе проведения которой был пресечен ряд заказных убийств на должностных лиц в Донбассе.

Что известно о Попове

Олег Попов родился 16 апреля 1972 года в Луганске. Окончил Харьковский аэрокосмический университет имени Жуковского и Луганский государственный университет имени Владимира Даля.

До событий 2014 года занимался частным предпринимательством в сфере производства детских и взрослых изделий из трикотажа.

Избирался депутатом парламента ЛНР первого и третьего созывов.

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