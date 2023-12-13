В Ростовской области около 100 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Специалисты за ночь возобновили подачу электроэнергии для более 80 тыс. жителей, сообщил губернатор Василий Голубев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Около 100 тыс. жителей Ростовской области остаются без электроэнергии из-за непогоды, обрушившейся на регион в ночь на понедельник. В течение ночи энергетики возобновили подачу света для более 80 тыс. человек, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В течение ночи энергетики восстановили электроснабжение более 80 тысяч жителей Ростовской области. Около полуночи была восстановлена высоковольтная линия, что позволило возобновить электроснабжение района Александровка Ростова-на-Дону и части Аксая. На утро в Ростовской области пока остаются без электроснабжения около 100 тысяч человек", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор отмечал, что из-за ледяного дождя в регионе без света остались 180 тыс. человек. В частности, в Ростове-на-Дону было обесточено около 200 домов, 7 школ, 4 детских сада и 3 котельные, подающие тепло в 147 многоквартирных домов. К полуночи электроснабжение в городе восстановили.

По информации министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергея Сизикова, в связи с аварийным отключением электроснабжения на насосной станции пятого подъема Гундорово-Гуковского водовода прекращено водоснабжение города Гуково. "Сроки восстановления уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, в ночь на 13 декабря к обработке дорог реагентами было привлечено 112 единиц техники, израсходовано 537 тонн реагентов. В обработке тротуаров, остановочных комплексов задействовано 720 человек, дворовых территорий - более 2 тыс. человек. "В единую дежурную диспетчерскую службу продолжают поступать от ростовчан сообщения о происшествиях. На данный момент из 131 заявки отработано 56, 75 остаются на контроле", - уточнил Логвиненко в своем Telegram-канале.

Кроме того, из-за обрывов контактной сети работа электротранспорта в Ростове-на-Дону приостановлена, только порядка 30% детей готовы прийти в школы, в учреждениях культуры и спорта занятия отменены.

О непогоде в регионе

Из-за ледяного дождя школьникам Ростова-на-Дону власти разрешили остаться в среду дома, свыше 350 школ региона 12 декабря перевели на дистанционный формат обучения, в нескольких отменили занятия. Из-за гололедицы в травмпункты Ростова-на-Дону за два дня обратилось свыше 300 человек, включая 71 ребенка.

ГУ МЧС по региону продлило штормовое предупреждение, в ведомстве уточнили, что непогода продержится в регионе до середины дня 13 декабря - ожидается гололедица в сочетании с сильным восточным ветром, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.