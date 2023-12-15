В трех микрорайонах Южно-Сахалинска восстановили теплоснабжение

Из-за аварии без тепла оставались более 100 многоквартирных домов, 6 детских садов и 4 школы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Ремонтники восстановили подачу тепла в дома трех микрорайонов Южно-Сахалинска, нарушенную в результате аварии, сообщили ТАСС в администрации города.

"Тепло начало поступать в дома", - рассказали в мэрии.

Из-за аварии на теплотрассе с четверга в домах без тепла оставались жители трех микрорайонов в центральной части Южно-Сахалинска. Сначала речь шла о нескольких десятках многоквартирных домов, а затем авария затронула более 100 многоквартирных домов, 6 детских садов и 4 школы.