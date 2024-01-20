В Кирове нашли мертвым похожего на Твикса кота

Животное высадили из поезда 11 января

ТАСС, 20 января. Волонтеры в Кирове нашли мертвым кота, похожего на Твикса, которого 11 января проводница высадила из поезда на улицу.

Об этом говорится в чате в Telegram-канала, посвященном координации поиска животного.

Волонтеры опубликовали в чате фотографию мертвого кота, похожего на Твикса. В этом же чате находятся хозяева Твикса, которые вместе с добровольцами пытаются подтвердить или опровергнуть, что найден именно Твикс.

В настоящее время в Telegram-канале по поиску кота, созданному утром 19 января, находятся более 7 тыс. человек. Как сообщил в чате хозяин кота Эдгар Гайфуллин, Твикс ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к своим владельцам, однако в Кирове проводница выпустила кота на улицу. Поиски животного начались 12 января.